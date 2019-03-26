منصور بن زايد: الدولة تأخذ على عاتقها تأمين الدعم للشباب

المصدر: دبي – فاتن صبح

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في حديث له ضمن التقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال 2019، المتعلق بأبوظبي والصادر أمس، إن الإمارات تأخذ على عاتقها.

في مجال المقاولات والأعمال تأمين الدعم للشباب الإماراتيين بشكل تام وجدّي، وإنها تفعل ذلك عبر وسائل متعددة وأبرزها حاضنات الأعمال التي تأسست المرة الأولى قبل أكثر من 15 عاماً. وتعد تلك منصات متميزة لتدريب رجال الأعمال الشباب وتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام المواطنين الطامحين.

وأكد سموّه أن وزارة شؤون الشباب تلعب دوراً بارزاً في دعم هؤلاء، كما أنشئت المؤسسة الاتحادية للشباب لتعزيز قدرات البناء من خلال إطلاق بوابة خاصة بالشباب تسهّل عملية التعرف إلى بيئة الأعمال والشركات وترفع مستوى الوعي لديهم حيال المبادرات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة.

أما على مستوى الدولة، فقد تم رصد التمويلات والجوائز لدعم رجال الأعمال الشباب من خلال مختلف المؤسسات ولا سيما «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومسابقة التاجر الصغير. وقد أعرب سموه عن فخره ببدء رؤية ثمار النجاح الذي حققه عدد من رجال الأعمال الشباب.

وفي سياق الحديث عن الدوافع الكامنة وراء إنشاء منصة الشباب العرب عام 2018، قال سموه إن المنصة تهدف لتأمين مرجع شامل وفاعل لكافة الفرص المتاحة أمام الشباب العرب، بما في ذلك تخصيص جوائز محددة، ومسابقات وبرامج تنمية، وفعاليات، وحاضنات، ومنح وبرامج تدريب وتطوع مهنيين. وتتيح قاعدة البيانات للمساهمين تحديد نقاط الضعف في الفرص المتاحة للشباب العرب والتعرف إلى الاحتياجات الخاصة وتطوير الخطط والبرامج التي تعزز الدور الذي يمكنهم أن يلعبوه في مجال التنمية.

واستشهد سموّه في نطاق الحديث عن الإنفاق العام بقول المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة إن شعب الإمارات هو ثروتها الحقيقية. وأشار إلى أن السلطات الاتحادية والحكومة المحلية تنظر إلى أرقى مستويات العيش ورفاه مواطني الدولة وازدهارهم بأنه من ضمن أولويات المهام.