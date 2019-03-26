مجموعة أكسفورد للأعمال تطلق تقرير «أبوظبي 2019»

أطلقت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال أمس تقرير «أبوظبي 2019»، والتي أكدت من خلاله على الدور الرئيسي الذي تلعبه قطاعات الدخل، بما في ذلك البتروكيماويات والبلاستيك، في توليد نمو جديد، كجزء من حملة التنويع الاقتصادي في الإمارة.

كما ينظر التقرير بالتفصيل في التوسع الجاري في التصنيع كثيف الاستهلاك للطاقة، بقيادة مكونات الصلب والألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على الصناعات الفضائية والدفاعية والأمنية، مجتمعةً، والتي أصبحت تمثل عنصراً لا يتجزأ من استراتيجية الإمارة الطويلة الأجل ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وتوقع التقرير أن تلعب حزمة التحفيز الرئيسية التي تهدف إلى تشجيع توسع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الداخلي دوراً رئيسياً في الفصل التالي من قصة النمو في أبوظبي.