أحمد الصايغ: شراكات تعاون عالمية أقوى

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أهمية تأسيس شراكات تعاون عالمية جديدة أقوى، مؤكداً أن المركز سيواصل التزامه بدعم وتشجيع المبادرات الرائدة التي تعزز بيئة الخدمات المالية المحلية، وتساهم في تسريع وتيرة فرص النمو الاقتصادي في أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكد أن أبوظبي بموقعها الاستراتيجي المتوسط للشرق والغرب، تعد حلقة وصل طبيعية للأسواق النامية والاقتصادات الصاعدة في المنطقة.

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي باعتباره لاعباً دولياً في القطاع المالي يعترف بأهمية الأسواق الآسيوية بعد افتتاحه أول مكتب تمثيلي للسوق في العاصمة الصينية بكين مايو الماضي.