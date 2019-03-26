خلدون المبارك: «مبادلة» تتطلع لتوسيع عملياتها

المصدر: دبي- بشار باغ

أكد خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، أن الشركة تتطلع لتوسيع عملياتها في القطاعات والأسواق التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

ولفت المبارك إلى أن مبادلة قامت خلال السنوات الماضية ببناء محفظة أصول متنوعة تمتد على خمس قارات، مشيراً إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيتجه نحو دخول قطاعات وأسواق جديدة بالتزامن مع تعزيز عوائد الاستثمارات عندما تصبح ظروف الأسواق مواتية، على أن يتم تخفيض مستويات المخاطر للمحافظ الاستثمارية من خلال توسيع العمليات في الأسواق المتقدمة التي تحقق مصادر دخل مستقرة وجاذبة.