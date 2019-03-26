صفقة مباشرة على «الاتحاد العقارية» بـ 60 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

شهد سوق دبي المالي أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الاتحاد العقارية» بقيمة إجمالية 60 مليون درهم، وتمت الصفقة على نحو 155.5 مليون سهم بسعر 0.386 درهم للسهم.

وكان سوق دبي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» قبل 3 أعوام لتسهيل إنجاز الصفقات على أسهم الشركات دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة تمتد لنصف ساعة، علماً بأن الحد الأدنى لعدد الأسهم يجب ألا يقل عن 3% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل قيمة الصفقة عن 200 مليون درهم.