«نمشي» توظف 50 صقراً للتـوصيل السريع برئاسة «حبيبي»

المصدر: دبي- البيان

تستعد شركة «نمشي» للتسوّق الإلكتروني المتخصصة في قطاع الأزياء والمملوكة لـ«إعمار مولز»، الى اطلاق خدمة توصيل أسرع تسمى خدمة توصيل الصقور، والتي ستقدم للعملاء التسليم السريع في غضون ثلاث ساعات من تقديم طلب الشراء، وستتوفر الخدمة أول أبريل المقبل، في مناطق محددة داخل الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة أمس: إن طاقم «نمشي» من الصقور، الذي يطير بسرعة 390 كم في الساعة، سيضمن بديلاً أسرع من خدمة التسليم الحالية على مدار 24 ساعة.

وتعمل «نمشي» مع أفضل مدربي الصقور منذ الأشهر التسعة الماضية لتدريب طاقمها المكون من 50 صقراً، الذين أصبحوا الآن أعضاء مميزين في فريق توصيل الطلبات. سيقوم أسطول الصقور بتوصيل طلبيات صغيرة تزن أقل من 500 غرام في جميع أنحاء الإمارات والمملكة العربية السعودية لاحقاً.

ومن بين الصقور صقر اسمه «حبيبي» أنهى بالفعل 150 رحلة ذهاباً وإياباً عبر شارع الشيخ زايد بنجاح، وبفضل طول جناحه الذي يزيد على 1.3 متر، فإن حجم الصقر «حبيبي» يعد أكبر من متوسط حجم ذكر الصقور، وبسبب سرعته البالغة 390 كم وخفة حركته حصل على منصب رئيس الفريق في أسطول «نمشي»، حتى إنه يطير مع الطلب بمجرد سماع إشارة الإقلاع النهائية.

وتعتبر خدمة توصيل الصقور إضافة جيدة إلى عائلة «نمشي»، والتي ما زالت في المرحلة التجريبية، لكن فريق عمل العلامة التجارية واثق بأن وقت تسليم الطلبات الصغيرة سيقل بنسبة 50% تقريباً عند إطلاق الخدمة لعملائها.