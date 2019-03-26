إطلاق البرج الثاني في مشروع «كريك فيستاس» في «شوبا هارتلاند»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شوبا العقارية»، إطلاق البرج B في إطار العمليات التطويرية لمشروع «كريك فيستاس»، الذي يضم برجين سكنيين توأم في «شوبا هارتلاند» بمدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه الخطوة تلبية لاحتياجات السوق عقب النجاح الكبير الذي حققه البرج الأول في المشروع والذي شهد بيع كامل وحداته السكنية في غضون الأشهر الستة الأولى.

ويعتبر مشروع «كريك فيستاس» المرتقب جزءاً من «شوبا هارتلاند»، المجمع السكني الذي يمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة، ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة والفلل ومنازل تاون هاوس. وتم تخصيص 30٪ من مساحته للمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة. ويطل المشروع على مناظر رائعة في قلب دبي، منها «خور دبي» و«محمية رأس الخور للحياة البرية» و«وسط المدينة» و«قناة دبي المائية».