«اتصالات» تنجز أول شبكة إنترنت ذاتية التشغيل

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أنجزت كل من «اتصالات» وسيسكو أول شبكة إنترنت ذاتية التشغيل في المنطقة. وأعلنت الشركتان نجاح أول عملية نشر لتقنية التوجيه المقطعي في المنطقة على شبكتها الدولية، مقدمة بذلك إمكانيات التشغيل الذاتي وقدرات الشبكات المعرفة بالبرمجيات إلى شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات «EMIX» التابعة لشركة «اتصالات».

وأكدت الشركتان بأن التعاون الجديد يسهم في بناء ركائز جديدة غنية بفرص ونماذج غير مسبوقة للأعمال في الإمارات.

وتمثل شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات أضخم نقطة وصول إقليمية مهمتها تقديم خدمات نقل البيانات بجودة عالية دون انقطاع وبمعدلات تأخير منخفضة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهاتف النقال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويبرز ما أعلنت عنه الشركتان أمس نجاح شركة «اتصالات» في تبني نظم شركة «سيسكو» المتقدمة لأتمتة عمليات التوجيه المقطعي الذكية المعتمدة على البرمجيات، والاعتماد على الحلقة المغلقة المؤتمتة وعلى الشبكات القادرة على الإصلاح الذاتي والشبكات القائمة على النوايا في شبكة مقسم إنترنت الإمارات. الأمر الذي يتيح لشركة «اتصالات» تقديم خدمات تنافسية على مستوى الجودة والتكلفة لعملائها على مستوى العالم.

كما يمكّن التعاون الجديد شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات من تقديم خدمات بجودة أعلى وتقليل التعرّض للأخطاء البشرية، علاوةً على تقليل مهمات العمل اليدوي المتكررة ويبسط عمليات التطوير ويسرعها إلى مستويات جديدة، لأنه يجمع بين إمكانيات التوجيه المقطعي (ومنها التحكم الدقيق في كيفية نقل الشبكة للتطبيقات) وأداة Network Service Orchestrator من سيسكو.

مذكرة تفاهم

من ناحية أخرى، أعلنت «اتصالات» و«هيئة الأنظمة والخدمات الذكية» أمس توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ورسم إطار عمل مشترك يشمل مبادرات واستراتيجيات لتعزيز المنظومة الرقمية في الخدمات الحكومية وذلك عبر تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث الحلول الذكية المبتكرة التي توفرها «اتصالات»، والتي تسهم في إثراء حياة المجتمع في أبوظبي من خلال تعزيز الابتكار والتميز في منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم».

وقع المذكرة سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وسلفادور أنجلادا الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»، بحضور الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، والمهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، بالإضافة إلى مسؤولين وممثلين عن الجانبين، وذلك في مبنى «اتصالات» الرئيسي في أبوظبي.

وقالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «تمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية تجاه تعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها الريادية في مجال الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تؤسس هذه الشراكة استراتيجية لعمل مشترك ومثمر يستكشف آفاق جديدة ويتيح أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية في القطاع الحكومي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تسهيل حياة المجتمع وإسعاد أفراده».

وقال المهندس صالح العبدولي: «نتشرف في «اتصالات» بتسخير الإمكانات الشبكية والبشـرية لخدمة مختلف القطاعات في دولة الإمارات، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو التقدم والريادة على كل الأصعدة، وعلى ضوء ذلك فإننا نولي هذا التعاون الاستراتيجي مع «هيئة الأنظمة والخدمات الذكية» اهتماماً بالغاً بما يحقق رؤيتها في تعزيز التميز في الخدمات الحكومية من خلال الارتقاء في المنظومات الرقمية وتوفير حلول وتطبيقات رقمية ذكية تثري حياة الناس على أوسع نطاق، وهو ما يتماشى مع استراتيجية اتصالات الطموحة والمتمثلة بـ «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات» .

والتي تتضمن في أحد محاورها ربط مؤسسات الدولة بأحدث التقنيات العالمية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتسخير الأنظمة الذكية بما يخدم ويسهّل الأعمال الرقمية المختلفة انسجاماً مع التوجهات الحكومية بهذا الصدد».

تعاون

تضع مذكرة التفاهم أسساً قوية لتعاون مثمر بين «هيئة الأنظمة والخدمات الذكية» و«اتصالات»، وذلك عبر إطلاق مبادرات استراتيجية وبرامج عمل مشتركة، علاوةً على ابتكار حلول رقمية تعزز من مستويات السعادة والرفاهية في القطاع الخدمي الحكومي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» التابعة للهيئة.