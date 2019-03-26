«إيميكول» تكشف عن شعارها الجديد

المصدر: دبي- البيان

كشفت «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول) لخدمات التبريد المركزي، والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن شعارها الجديد، في خطوة تتماشى مع سعي الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودعم مسيرتها، لتصبح شركة رائدة في القطاع، ومزوداً عالمياً لخدمات تبريد المناطق ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

ويشكّل الشعار الجديد، بداية عهد جديد للشركة، حيث قامت بتعديل الشعار القديم، ليمثل القيم الأساسية للعلامة التجارية بشكل أفضل، وذلك عبر تقديم رمز الشركة على شكل حرف «E»، موجهاً للأعلى بزاوية 45 درجة، ويحاكي في تصميمه مظهر راية مرفرفة تمثل الهواء النظيف.

قال أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «يتمثل هدفنا الاستراتيجي في أن نصبح خلال السنوات الخمس القادمة شركة رائدة، توفر أكثر من نصف مليون طن من التبريد، لنحو 40 ألف عميل. ونسعى إلى تحقيق ذلك، من خلال خطة عمل مدروسة، تركز على العملاء بالدرجة الأولى، وتضمن التميز، عبر تقديم خدمات على مستوى عالمي، وتدعم الموارد من خلال تبني نهج الاستدامة لحماية البيئة.