«فينترسهال»: امتياز «غَشَا» يعد بكميات وافرة من الغاز في الإمارات

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أكدت شركة فينترسهال التي تُعَدّ اليوم أكبر منتج ألماني ناشط عالمياً في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي تحقيق نجاحات كبيرة؛ خلال العام الماضي وخلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته مؤخراً في مدينة كاسل الألمانية، قال رئيسها التنفيذي ماريو ميهرن: في عام 2018، حققنا رقماً قياسياً تاريخياً عبر إنتاج 171 مليون برميل من النفط الخام والغاز الطبيعي، محطمين بذلك الرقم الذي سجلناه في 2017.

والذي بلغ آنذاك 164 مليون برميل. في نوفمبر 2018، خطت فينترسهال خطوة جوهرية تجاه توسيع عملياتها في الشرق الأوسط، حيث حصلت على حصة 10% في امتياز «غَشَا» التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الإمارات. وأكد أن امتياز «غَشَا» يعد بكميات وافرة من الغاز في الإمارات.

وهي المرة الأولى التي ستنتج فيها فينترسهال الغاز الحامض والمكثفات في أبوظبي، بعد النجاح الذي حققته في حفر بئرين استكشافيتين في حقل «الشويهات» بين عامي 2015 و2017. وقال ميهرن: بفضل خبراتنا في حقول الغاز الحامض الألمانية، تمكّنا من دخول منطقة الخليج؛ فلدينا تجارب طويلة مع المناطق الحساسة بيئياً. ووفقاً لمخططات أدنوك، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الحقول الجديدة بحلول منتصف العقد القادم، ليصل يومياً إلى أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيشكل حجم هذا الإنتاج الكبير نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الإمارات من الغاز.

آفاق عام 2019

وفي عام 2019، سيشكل إتمام الاندماج بين فينترسهال ودي إي أيه الأولوية الكبرى. كما تعتزم فينترسهال مواصلة استثماراتها في إنتاج النفط والغاز، ولا سيما في روسيا والنرويج والشرق الأوسط. وسيمثل نوفا في النرويج مشروعاً رئيساً للشركة، بينما تجري التحضيرات للإنتاج في البلوك 1 A في تكوين أخيموف بروسيا مع مواصلة العمليات الإنشائية للبلوكين «4 A» و«5 A» في التكوين نفسه.

علاوةً على ذلك، ستبدأ فينترسهال بتطوير عملياتها التشغيلية في البرازيل، كما ستعزز أنشطتها التي تعود إلى نحو 40 عاماً في الأرجنتين. وبينما تستعد للبدء بعملياتها في امتياز «غَشَا» في أبوظبي، ستواصل إنتاجها في أوروبا، مركزةً على زيادة الكفاءة والفعالية، مع التخطيط لإعادة تفعيل أنشطتها الاستكشافية مجدداً.

خط أنابيب

يلعب خط أنابيب "نورد ستريم" دورا مهما في بحر البلطيق، وسيتم توسيعه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 2". ويزود نورد ستريم 2 السوق الأوروبية بما يقارب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويمكن لهذا المشروع أن يشكل بديلاً كلياً عن استخدام الفحم لتوليد الطاقة في ألمانيا. وتسهم فينترسهال في تمويل مشروع "نورد ستريم 2" بنحو 950 مليون يورو