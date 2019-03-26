«ذا هارت أوف يوروب» يتيح فرصاً مغرية أمام المستثمرين الدنماركيين

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت مجموعة كليندينست المطورة لمشروع ذا هارت أوف يوروب تنظيم فعاليةٍ في مقر سفارة الإمارات في كوبنهاغن، حيث تدعو كبار الشخصيات والمستثمرين الأوربيين للتعرّف على مشروع ذا هارت أوف يوروب المبتكر في دبي، والذي تقدر قيمته بـ 5 مليارات دولار، وهو مشروع عقارات المنزل الثاني بنظام التملك الحر الأول من نوعه في دبي، والوجهة السياحية العالمية التي تضم 6 جزر ضمن مشروع العالم.

ويبرز مشروع ذا هارت أوف يوروب بوصفه وجهة رائدة ضمن سوق المنزل الثاني في دبي مع ما يحتضنه من فيلات وقصور وشاليهات وكبائن وأجنحة فندقية فاخرة تجسّد خبرة مجموعة كليندينست في سوق منازل العطل الأوروبية لتقدم هذا المشروع الأول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يوفر المشروع عائدات مجزية للمستثمرين ومضمونة بموجب العقود، ما يضمن الحصول على عائدات استثمارية مضمونة خلال 12 عاماً، ومستويات عالية من الحفاظ على قيمة رأس المال، وعائدات إيجار سنوية بنسبة 8 - 10% وهي أعلى من القيمة الشائعة لعائدات الإيجارات في الإمارات العربية المتحدة، التي تبلغ 5.19% والمتوسط الإجمالي لعائدات الإيجار على المستوى العالمي.

وبالتزامن مع توجّه أوروبا نحو الأصول المدرّة للدخل، يقدم المشروع وجهة منتجعات مبتكرة وفاخرة مصممة خصيصاً لجذب السياح وتقديم أرقى الخدمات، وبالتالي ضمان إيرادات إيجار مجزية.

وقال جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كليندينست»: يعد هذا المشروع عنصر جذب للمستثمرين والسيّاح الجدد من مختلف أنحاء العالم. وتبرز مدينة دبي بوصفها سوقاً رائدة تستقطب العديد من الاستثمارات.

حيث تتنامى هذه المكانة مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020 إلى جانب مبادرات حكومة الإمارات التي من شأنها تسهيل العمليات الاستثمارية والتشغيلية في المنطقة. وتمتلك دبي سوقاً عقاريةً عالية السيولة توفر أعلى مستويات العائدات في العالم، فضلاً عن رأس مال مرتفع وخيارات تمويل متاحة بسهولة مع غياب ضريبة الدخل، كما يعد «ذا هارت أوف يوروب» مشروعاً مميزاً ومبتكراً.