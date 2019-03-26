«لوتاه لتطوير العقارات» تسلّم «مستودعات دبليو 10»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «لوتاه لتطوير العقارات»، استكمال وتسليم مشروع «مستودعات دبليو 10» وفقاً للجدول الزمني المحدد. وجاء ذلك خلال حفل أقيم مؤخراً.

وبموقعه المتميز في «مجمع دبي للاستثمار»، يضم مشروع «مستودعات دبليو 10»، سلسلة من المستودعات الكبرى، التي تتمتع بأنظمة صيانة وأمن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وتضم مناطق كافية للتحميل والتفريغ، ومواقف واسعة للسيارات. وبمساحتها الإجمالية البالغة 54836 قدماً مربعة، توفر المستودعات 10 وحدات تخزين مستقلة، بمساحات بين 4425 و6027 قدماً مربعة، إضافة إلى مبانٍ بارتفاع 25 قدماً.

وقال صالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: «ندرك حجم الطلب المتزايد على مساحات العمل، ونهدف إلى تلبية هذه المتطلبات وفق أرقى المعايير».