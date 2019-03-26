مبادرتان للإمارات أمام «التنفيذية» الخليجية للحكومة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط أعمال الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويضم وفد الهيئة حمد المنصوري، المدير العام، وسالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية، وعادل المهيري مدير الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.

وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية مبادرتين تقدمت بهما الإمارات، حيث تتعلق المبادرة الأولى بإنشاء نطاق علوي (.GCC) على الإنترنت ليمثل الهوية الخليجية.

ويهدف إنشاء هذا النطاق إلى تعزيز الهوية الخليجية في مجال تقنية المعلومات والحفاظ عليها، وتنمية ودعم انتشار المواقع ذات الهوية الخليجية، وتقديم خيارات جديدة لمجتمع الإنترنت الخليجي. واطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على عرض مرئي قدمته الإمارات بشأن إنشاء نطاق (.GCC)، حيث ناقش العرض الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة والإجراءات التي يجب اتخاذها لتسجيله. وأفادت الإمارات بأنه قد تم تعديل عدد من قوانين منظمة (الايكان) بما يمنع تسجيل النطاق لأطراف غير مؤهلة.

كما ناقش العرض أهمية القيام بدراسة جدوى للمشروع ومتابعة هذا الأمر من قبل فريق خليجي مختص، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة جدوى شراء هذا النطاق، يتم حينها إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات للتوجيه بفتح باب التسجيل في الايكان.

أما المبادرة الثانية فتتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد الجوانب التطويرية التي يتعين العمل عليها بحيث تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية من جهة، ومستوى التطور في الحضور الإلكتروني الخليجي من جهة أخرى. واستعرضت ورقة العمل المقدمة من الهيئة الوضع الحالي للبوابة، وإحصاءات زوار البوابة في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وقال حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: الإمارات حريصة على تعزيز الهوية الخليجية في الحضور الإلكتروني العربي على الإنترنت، ويتمثل ذلك في المبادرتين اللتين طرحتهما الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

حيث تهدف مبادرة النطاق العلوي إلى الحفاظ على الهوية الخليجية وتعزيزها، كما تهدف مبادرة تطوير بوابة مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الحضور الإلكتروني لدول مجلس التعاون على الإنترنت، من خلال نشر المعلومات والخدمات والبيانات الخليجية على البوابة.