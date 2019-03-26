«إمباور» ترعى إطلاق الدليلين العالميين لأنظمة تبريد المناطق

Ⅶ دبي- البيان

ترعى مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية (ASHRAE)، ورشة عمل متخصصة لإصدار النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق والدليل الإرشادي العالمي لمالكي الأبنية في العالم، والتي ستعقد في فندق العنوان دبي مارينا في 17 أبريل بحضور أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» وستيف كومستوك مدير تطوير الأعمال في (أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا) للجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية والدكتور أحمد علاء الدين مدير ورئيس المنطقة الكبرى وعضو مجلس إدارة الجمعية.

مرجع

وستستعرض الورشة الدليلين الإرشاديين العالميين بإشراف المختصين والباحثين في قطاع التبريد من مختلف أنحاء العالم، ويعد هذان الدليلان مرجعاً متميّزاً لما يوفرانه من أسس قائمة على عمليات بحوث ودراسات خاصة تساهم في تعزيز الوعي، وتتيح الفرصة أمام المهتمين والمختصين لتبني أنظمة تبريد المناطق.

وكانت إمباور اجتمعت مع أعضاء الجمعية على هامش المؤتمر الدولي للجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية الذي أقيم في أتلانتا الأمريكية في يناير حيث تمت مراجعة المسودة الأولى للدليلين وقام الطرفان بعرض تقرير عن جميع مراحل التصميم والتنفيذ، كما قاموا بإجراء مراجعة كاملة ونهائية للنسختين الرقمية والورقية.

جهود

وقال ابن شعفار: «إمباور» كونها الراعي للورشة ستبذل كافة الجهود لنقل الخبرة الطويلة التي تمتلكها في صناعة أنظمة التبريد، وتقدم كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز الوعي لدى المجتمع المحلي والدولي، كما أننا في إمباور حرصنا على كسب ثقة أكثر من 100 ألف متعامل بتقديم أفضل الخدمات بجودة عالية من خلال أنظمتنا المتطورة والمبتكرة. وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك الذي يجمع «إمباور» مع الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، التي تعد شريك الاستدامة العالمي لمختلف شركات تبريد المناطق، مؤكداً سعي المؤسسة للمشاركة وتمويل أبرز المشاريع والمبادرات التي تضمن تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأكثر استدامةً في العالم.