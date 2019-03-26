طرح عام لصندوق «شعاع ريت» في السعودية

المصدر: الرياض- البيان

أعلنت شعاع كابيتال العربية السعودية، طرح صندوق «شعاع ريت» طرحاً عاماً، وهو صندوق استثمار عقاري (مقفل) عام متداول، والموافق عليه من قبل هيئة السوق المالية.

بدأت فترة الاكتتاب في صندوق «شعاع ريت»، أمس، وتستمر فترة الطرح حتى نهاية 7 أبريل 2019، حيث يقدم الصندوق 30،515،000 وحدة للجمهور بسعر 10 ريالات سعودية للوحدة، أي ما يعادل 305،150،000 ريالات سعودية، والتي تشكل 51.5% من حجم الصندوق والبالغ 591500000 ريال سعودي.

ويعتزم الصندوق الاستحواذ على 6 أصول عقارية مدرة للدخل في أربعة قطاعات رئيسية وفي مناطق حيوية من مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية عمر الجارودي: يمثل إطلاق صندوق شعاع ريت محطة جوهرية لعملياتنا في المملكة. وصناديق العقار المتداولة «ريت» تصنف عالمياً على أنها وسيلة استثمارية عقارية بديلة طويلة الأجل، تهدف إلى توفير دخل ثابت عبر توزيعات دورية، وتوفير السيولة عبر تداول الوحدات في السوق والشفافية الكاملة في التعاملات، وليست وسيلة للمضاربة بهدف تحقيق عوائد رأسمالية عالية. سوف نحرص دوماً على تقديم حلول مالية مميزة لعملائنا.