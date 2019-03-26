تحولات أنماط التكنولوجيا تعزز نمو سوق السيارات بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة حديثة أن مستقبل سوق السيارات في الشرق الأوسط في تصاعد، حيث من المتوقع أن تؤدي التغييرات الوشيكة والتحولات نحو تطبيق التكنولوجيا الجديدة، إلى توفير دعم لأعمال لاعبي الصناعة إقليمياً وعالمياً.

وأظهرت دراسة سوقية أُجريت مؤخراً على 1308 من المتخصصين في خدمات المركبات أن 66 % ممن شملتهم الدراسة أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل سوق خدمات السيارات الإقليمي، فيما يعتقد 37 % أن التكنولوجيا الجديدة، المتعلقة في الأغلب بالسيارات الكهربائية والهجينة وذاتية القيادة، ستفتح مجالاً لفرص أعمال جديدة في المنطقة.

وأظهرت الدراسة التي أجاب عنها متخصصو خدمات المركبات من موزعين، مصنعين، مستوردين ومصدرين، تجار الجملة، تجار التجزئة، الاستشاريين وموردي الخدمات، أظهرت أن 42 % ممن شملتهم الدراسة قد تلقوا بالفعل طلبات العملاء للحصول على منتجات وخدمات تتعلق بمحركات الاحتراق الداخلي التي لا تعمل بالبنزين أو الديزل.

تغييرات

ويعتقد ما يقرب من نصف عينة الدراسة (46 %) أنه ستكون هناك تغييرات ملحوظة في سوق خدمات السيارات وما بعد البيع إقليمياً في غضون السنوات الخمس المقبلة بسبب التغيرات التكنولوجية، حيث تمثل السيارات الكهربائية (47 % من عينة الدراسة) وتكنولوجيا السيارات الهجينة (32 %) التحدي الرئيسي لتكنولوجيا الديزل والبنزين.

كما أشارت التقارير إلى نمو سوق اكسسوارات وقطع غيار السيارات وخدمات المركبات، وأهمية سوق الشرق الأوسط كمنطقة نمو رئيسية لسوق خدمات المركبات من خلال الوجود الدولي القوي في أكبر معرض تجاري إقليمي للصناعة في دبي.

مشاركة كبيرة

ومن المنتظر أن يشارك في أوتوميكانيكا دبي 2019 أكثر من 1800 عارض من 61 دولة حين تنطلق فعالياته دورته السابعة عشرة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتفيد شركة أرانكا أن عدد المركبات العاملة في الشرق الأوسط تجاوز 21 مركبة في 2018، فيما بلغت مبيعات سيارات الركاب 1.03 مليون وحدة، أما مبيعات المركبات التجارية فسجلت 270.000 وحدة خلال ذات العام. وتتوقع أرانكا أن يصل عدد المركبات في الشرق الأوسط إلى حوالي 27 مليون سيارة بحلول عام 2023.