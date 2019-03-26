برنامج تدريبي لتوفير فرص مهنية للخريجين الموهوبين

المصدر: دبي-البيان

أعلنت ناسداك دبي، عن تعاونها مع برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال (DBA)، لتقديم فرص مهنية ووظيفية للخريجين الموهوبين من جامعات عالمية رائدة، لتطوير مهاراتهم وخبراتهم البارزة في مجال العمل.

وبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، مقدم من شركة فالكون وشركائها، التي تعمل على تعزيز مكانة دبي على الصعيد الدولي.ويهدف البرنامج إلى جذب مجموعة من المواهب البارزة من الإمارات والصين، وغيرهما من الأسواق الرئيسة لبورصة ناسداك دبي، بالتعاون مع برنامج (DBA)، وتوفر هذه المنصة للخريجين المؤهلين، فهماً واسع النطاق لدبي، بوصفها المركز التجاري والمالي في المنطقة.

فضلاً عن مهارات الاستشارات الاستراتيجية. كما يوفر البرنامج، التوعية الثقافية عن دبي ودولة الإمارات، التي تعد أحد أكبر مراكز الأعمال التجارية الدولية، والتي ستضيف للخريجين المهارات المحترفة لمسيرة مهنية ناجحة. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «يتوافق البرنامج، مع التزامنا بتطوير إمكانات وقدرات الشباب من مختلف أنحاء العالم.

ونتطلع إلى توفير بيئة مهنية متكاملة للمشاركين، والتي ستشمل العديد من أساسيات الأسواق المالية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأفكار ووجهات النظر الجديدة التي سيقدمونها إلى البورصة».

وأوضح جيمس مون مدير شركة فالكون وشركائها: «تحظى ناسداك دبي بمكانة مميزة، باعتبارها إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، والذي يؤهلها لتزويد شركائنا بخبرة كبيرة، ومهارات عملية في بداية حياتهم المهنية. وسيدعم انضمام البورصة لنا كشريك، تأهيل وتدريب بالبرنامج خلال الفترة من 2019 إلى 2020، رسالتنا المتمثلة في تقديم تجربة واقعية على أعلى مستوى لهؤلاء المديرين الشباب الموهوبين».