3848 عدد المباني العقارية المنجزة في أبوظبي خلال 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المباني العقارية المنجزة في إمارة أبوظبي 3848 مبنى خلال العام 2018 مقارنة مع 3844 مبنى جرى إنجازها في 2017.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء أن منطقة العين شهدت نشاطاً كبيراً خلال العام الماضي مقارنة مع بقية المناطق، فقد بلغ عدد المباني المنجزة 2034 مبنى، تشكل ما نسبته 53% تقريباً من إجمالي المباني المنجزة في الإمارة خلال 2018.

أما في منطقة أبوظبي فقد وصل عدد المباني المنجزة 1644 مبنى، تشكل ما نسبته 43% من إجمالي المباني، وبذلك فإن 96% من المباني التي تم إنجازها في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي كانت في منطقة أبوظبي والعين، في حين كانت حصة منطقة الظفرة 6%.

وعلى صعيد تصنيف المباني فقد بلغت السكينة منها 3047 مبنى بحصة 79.2% من الإجمالي في المناطق الثلاث، أبوظبي، العين، الظفرة، علماً بأن منطقة العين حازت النصيب الأكبر من هذه المباني.

وتوزعت نسبة 19.8% من المباني المنجزة في أبوظبي على المرافق العامة والمباني التجارية والصناعية، وتلك المصنفة ضمن التجارية السكنية. وبلغ عدد المباني المنجزة في أبوظبي 2181 مبنى خلال النصف الأول 2018 بنمو نسبته 5% تقريباً مقارنة مع 2080 مبنى في الفترة المقابلة من 2017.