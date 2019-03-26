الإمارات تفوز برئاسة لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة

المصدر: القاهرة - البيان

فاز مرشح الإمارات محمد المهيري، وكيل وزارة - مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية لدورة جديدة تمتد من 2020-2021، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

جاء إعلان فوز الدولة خلال اجتماعات الدورة الـ 45 للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في القاهرة، برئاسة محمد المهيري وبحضور وزراء ومسؤولي السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى وفد من منظمة السياحة العالمية برئاسة الأمين العام للمنظمة زوراب بولوليكافيتشى.

واجتمعت اللجنة في إطار رسم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية السياحية بمنطقة الشرق الأوسط ومتابعة أعمال منظمة السياحة ومشاريعها الفنية بها.

وكذلك مناقشة كل الموضوعات والمحاور والتحديات التي تواجه القطاع وبحث سبل التعامل معها خلال الفترة المقبلة، وكذلك عرض تقارير اللجان الفرعية الإقليمية لملف السياحة والاستدامة، والسياحة والتنافسية، والإحصاء وحساب السياحة الفرعي، وذلك بجانب إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس التنفيذي واللجان الفرعية بالمنظمة تمهيداً لاجتماعات الجمعية العامة، المقرر عقدها سبتمبر 2019.

وخلال الاجتماع حازت الإمارات تأييد كل دول المنطقة لرئاسة اللجنة لفترة جديدة لعامي 2020-2021.

خارطة طريق

وجدّد محمد المهيري، رئيس اللجنة، الدعوة لكل دول المنطقة للعمل جنباً إلى جنب، ويداً بيد، من أجل تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال رسم خريطة طريق وتبني رؤية استراتيجية مشتركة لقطاع السياحة تدعم رؤية الدول الأعضاء وتعزز اقتصادها وتشجع تبادل أفضل الممارسات والخبرات وزيادة الدعم الفني بين دول المنطقة في كل أوجه القطاع السياحي.

كما وجّه الدعوة إلى منظمة السياحة العالمية لمواصلة دعمها لدول الشرق الأوسط وزيادة حجم المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تعزز مقومات النمو السياحي، وتدعم عدداً من الملفات المرتبطة بالسياحة، مثل الأمن والسلامة والأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأكد خلال كلمته الافتتاحية أن قطاع السياحة من القطاعات سريعة التحول والتغير وذلك في ظل ما نشهده من طفرة في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأدركت منظمة السياحة العالمية هذا التوجه الجديد ودعت كل الدول الأعضاء للبدء في وضع خطط وبرامج واستراتيجيات تدعم هذا التحول لضمان استدامة القطاع السياحي، ولذا فقد كان عام 2019 لدى المنظمة، ولدينا جميعاً، هو عام السياحة والتحول الرقمي، مضيفاً أننا نعيش حياة رقمية الآن، وأصبح العالم الرقمي والخدمات الإلكترونية يشكلان ويغيران سلوك الزوار حول العالم.

منتدى حواري

وعلى هامش الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، وفي إطار فعاليات منظمة السياحة العالمية لعام السياحة والتحول الرقمي، شارك محمد المهيري في أعمال منتدى حواري وزاري حول التحول الرقمي في قطاع السياحة.