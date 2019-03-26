«جيه إل إل»: المعاملات العقارية الكبرى في دول التعاون تؤكد ثقة المستثمرين في السوق

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، أن عام 2019 شهد منذ بدايته عدداً من المعاملات العقارية المهمة في دول الخليج، وكان آخرها صفقة بيع لبرج المرجان السكني في أبوظبي بقيمة 289 مليون درهم، ما يؤكد تجدد اهتمام المستثمرين بالأصول التي تتسم بالمعايير عالية الجودة.

وتأتي الصفقة مؤشراً جديداً على توافر رأس المال في السوق، وبحث المستثمرين من القطاعين الخاص والمؤسسي على الأصول العقارية المناسبة للاستثمارات المؤسسية والمدرة للإيرادات الثابتة.

وتعد هذه الصفقة ثاني أكبر صفقة إقليمية تشارك فيها جيه إل إل بتقديم المشورة خلال هذا العام، وذلك عقب إتمام صفقة بيع مركز التوزيع الرئيس لهايبر ماركت «لولو» في مسقط بسلطنة عمان في فبراير من العام الجاري.

وقال عبد القادر منلا، مدير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة جيه إل إل: نشهد تحولاً في السوق في جميع أنحاء المنطقة، فقد شهدنا بالفعل عدداً من الاستثمارات الكبرى في الربع الأول من العام رغم حالة عدم اليقين التي كانت تسيطر على توقعات الأداء لهذا العام. وتظهر المعاملات من هذا الحجم تجدد ثقة المستثمرين في السوق، ولا سيما في الأصول التي أثبتت تحقيقها لإيرادات ثابتة.