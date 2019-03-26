«إشراق للاستثمار» تدرس إدراج أسهمها في السوق السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «إشراق للاستثمار»، الشركة الاستثمارية والعقارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها المصادقة على النتائج المالية المدققة للشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد أمس الأول.

وكشفت «الشركة خلال الاجتماع عن خططها لإدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، واختيار البنك السعودي الفرنسي وشركة»بيكر ماكينزي«مستشارين لهذه العملية.

زيادة الإيرادات

كانت الشركة سجلت زيادة في إيراداتها التشغيلية بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 26 مليون درهم مقارنةً بـ 23,4 مليون درهم في عام 2017. كذلك حققت»إشراق للاستثمار«زيادة بنسبة 20% في العائد على الاستثمار، وذلك نتيجة الاستثمار الناجح لرأسمال الشركة في الأوراق المالية وأدوات الدخل الثابت.

وعملت»إشراق«خلال 2018 على تنويع مصادر إيراداتها بهدف تعويض تأثير الانخفاض في أرباح العقارات. وحافظت أعمال الضيافة والتأجير على صدارتها في السوق من ناحية عائدات الإيجار، وعلى صعيد تطوير المشاريع، اكتملت أعمال البناء في برج»مارينا رايز«السكني بنسبة 20% تقريباً على أن يتم تسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2020.

وبمجرد اكتماله، سيصبح هذا البرج أول مشروع تطويري يساهم في الأرباح الصافية للشركة اعتباراً من العام القادم.

ربحية مستدامة

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة»إشراق للاستثمار": ركزنا خلال السنوات القليلة الماضية على التخلص من بعض الصعوبات التي كانت تعاني منها الشركة سابقاً، وإعادة إشراق إلى الربحية المستدامة، وضمان الاستخدام الفاعل للفوائض النقدية، وإيجاد السبل المناسبة لتحويل نموذج أعمال الشركة بما يعزز مرونتها في مواجهة التباطؤ الذي يشهده السوق العقارية.

فقد نجحنا في توسيع نطاق أعمال الشركة من قطاع التطوير العقاري إلى الاستثمار في مجالات مختلفة. كما نمهد الطريق نحو تعزيز النمو وتنويع أعمال الشركة واغتنام الفرص الاستثمارية الاستراتيجية خارج السوق العقاري وضمن قطاعات متنوعة ذات إمكانات كبيرة.