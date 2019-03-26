ميلينيوم لوسطاء التأمين تفتتح فرعاً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت شركة ميلينيوم لوسطاء التأمين، فرعاً جديداً في أبوظبي، وهو فرعها الثلاثون، ضمن شبكتها العالمية. وبعد توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة خدمات التأمين ضد المخاطر (آر إم إس)، وهي أكبر وأقدم مجموعة لوساطة التأمين وإدارة المخاطر في عمان، أصبحت شركة ميلينيوم أكثر استعداداً للنمو بشكل أكبر، وافتتاح فروع جديدة لها في أسواق استراتيجية.

وقال ألبرت رودريغس الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات: افتتاح فرعنا الجديد في أبوظبي، يأتي ليؤكد نمونا المتواصل في الإمارات، ويشكل منصة متينة لتوسعنا في المنطقة. وتمكنت الشركة من تعزيز وجودها في منطقة الخليج، من خلال العمل مباشرة في الإمارات وعمان وقطر، ومن خلال شبكة من الشركاء في بلدان خليجية أخرى. وللشركة فروع في أكثر من 35 بلداً.