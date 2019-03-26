«الواحة كابيتال» تقرّ توزيع أرباح نقدية 7.5 % لعام 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

أقرّت الجمعية العمومية لشركة «الواحة كابيتال»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد أول من أمس، توزيع أرباح نقدية بواقع 7.5 فلوس للسهم الواحد، أي ما يعادل 7.5% من رأس المال المدفوع.

واستقبلت الشركة عضوين جديدين، هما وليد المهيري ونادر الحمادي.

مجلس الإدارة

وأصبح مجلس الإدارة يضم في عضويته وليد المهيري (رئيس مجلس الإدارة)، وأحمد الظاهري (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وراشد الكتبي، ومحمد النويس، ونادر الحمادي، ورشيد العميرة، وكارلوس عبيد.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس الإدارة السابق: كان لي شرف إدارة دفة النمو في شركة الواحة كابيتال مديراً تنفيذياً لعدة سنوات، ومن ثم رئيساً لمجلس إدارتها. وخلال هذه الفترة، تمكنت الواحة كابيتال باستمرار من تحقيق عائدات مجزية على حقوق المساهمين بمعدلات تفوقت على المتوسط العام في السوق، وهي تمضي بخطى واثقة على مسار النمو مدعومة بمركز مالي قوي وفريق عمل متمرس، وأنا على ثقة من أن مجلس الإدارة الجديد والإدارة العليا للشركة سيعملان يداً بيد للبناء على هذا النجاح ودفع عجلة نمو الشركة نحو آفاق أوسع.

مرونة وربحية

وقال وليد المهيري، رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة الواحة كابيتال: تعد الواحة كابيتال من الشركات المرنة، التي ظلت مربحة في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق العالمية. وتتمتع الشركة بمكانة قوية تمكّنها من تحقيق عائدات مجزية خلال دورات الأعمال على الرغم من استمرار العديد من التحديات الاقتصادية والسوقية في المرحلة المقبلة.

وكانت الشركة قد سجلت صافي أرباح بقيمة 145 مليون درهم إماراتي مع مساهمة وحدتي الاستثمارات الخاصة وإدارة الأصول بصورة متوازنة في الأداء المالي. وتبلغ قيمة التوزيعات النقدية 137.9 مليون درهم، لتصل بذلك مدفوعات الأرباح النقدية المجمعة خلال السنوات 13 الماضية إلى أكثر من 2.4 مليار درهم.