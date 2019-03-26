اتفاق تمويل لـ«أمنيات» من «المشرق» بـ 150 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «أمنيات العقارية» أنها حصلت أخيراً على تمويل بقيمة 150 مليون درهم من بنك المشرق لتجهيز فندقها الأول في دبي والشرق الأوسط وهو «مي دبي» في برج «ذا أوبس» والذي صممته المصممة العالمية زها حديد في وسط دبي.

وسيتم استخدام التمويل لاستكمال تجهيز الفندق الذي ستشغله علامة «مي» التجارية الدولية للفنادق من ميليا، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الداخلية بأعلى المعايير والمواصفات.

وقال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أمنيات العقارية»: يسرنا التوقيع مع مصرف عريق في الإمارات مثل المشرق وإضافته إلى محفظة البنوك التي تتشارك رؤية «أمنيات» ببناء مشاريع مميزة عبر مواقع مميزة في دبي. ولقد صممت المهندسة المعمارية العالمية زها حديد هذا الصرح المعماري المبتكر، ونتمنى أن نواصل إرثها عبر هذه التصميمات المبتكرة. ومن منطلق كون «ذا أوبس» أيقونة معمارية، يسرنا أن تطلق فندق «مي» فيه.

وقال إنريك أورتيز نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق «ميليا» العالمية: قامت المعمارية زها حديد قبل رحيلها بتصميم هذا الفندق الذي سيكون مشروعاً متميزاً عند إطلاقه. ونتطلع إلى التواجد في منطقة الشرق للمرة الأولى من خلال هذا الفندق.

وقال أحمد عبد العال، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: لعب بنك المشرق والذي يعد أقدم بنك في الإمارات دوراً محورياً في المساعدة في تشكيل مشهد إمارة دبي، ويسعدنا أن نكون مرتبطين بمبنى يتسم بالحداثة وتحدي التصاميم التقليدية. وتأسست مجموعة «أمنيات العقارية» في عام 2005، ولديها محفظة تطوير مشاريع تزيد على 16 مليار درهم.