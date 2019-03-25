الصين تؤكد حرصها على مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الصين اليوم الاثنين، حرصها على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنج هه في القاهرة، بحسب المتحدث باسم الرئاسية المصرية السفير بسام راضي.

وقال السفير راضي إن الرئيس السيسي أعرب عن دعم مصر لمبادرة الصين "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في أنحاء مصر.

كما تطرق اللقاء، الذي حضره وزير الدفاع المصري الفريق أول/ محمد زكي والسفير الصيني بالقاهرة، إلى التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيد الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة في ضوء ما يتوفر لدي الجانبين من خبرات يمكن تعظيم استغلالها لتطوير قدراتهما في تلك المجالات.

يشار إلى أن الرئيس السيسي قد قام في شهر سبتمبر الماضي بزيارة للصين شهد خلالها مع نظيره الصيني شي جين بينغ التوقيع على اتفاقيات للتعاون بين بلديهما في عدد من المجالات بمليارات الدولارات.