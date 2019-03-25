دبي تمنح العالمية للشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

نجحت شركات التقنية الناشئة في دبي في استقطاب اهتمام الشركات العالمية العملاقة مرة جديدة مع اقتراب الإعلان عن صفقة استحواذ جديدة بشراء شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة بالنقل التشاركي على شركة «كريم» ومقرها دبي، بقيمة 11.3 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، في صفقة من العيار الثقيل والأكبر في المنطقة.

وتأتي الصفقة بعد استحواذ عملاق التجارة الإلكترونية العالمي «أمازون» على موقع «سوق.كوم» الذي تأسس في دبي بصفقة تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار درهم (580 مليون دولار) واستحواذ «ياهو» على «مكتوب»، حيث مهدت دبي لانطلاق العديد من الشركات الناجحة التي استقطبت استثمارات وتمويلات عالمية ومحلية يأتي من ضمنها أيضاً شركة «فيتشر» لخدمات التوصيل، و«نمشي» للتجارة الإلكترونية التي استحوذت عليها شركة إعمار بقيمة 1.29 مليار درهم، وموقع الإعلانات المبوبة «دوبيزل» وغيرها.

وترسخ مثل هذه الصفقات من مكانة دبي كمنصة لإطلاق وتوسع الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة بفضل ما توفره من بيئة مثالية لرواد الأعمال الطموحين من مختلف أنحاء العالم.

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ـــ «أوبر» تشتري «كريم» بـ 3.1 مليارات دولار