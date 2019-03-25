الإمارات تتصدر أسواق المشاريع الخليجية 3 سنوات متتالية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت الإمارات أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ احتلت المركز الأول سنوياً حتى بداية العام الجاري، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

ومنذ بداية العام الجاري، جاءت السعودية في المركز الأول والإمارات في المركز الثاني في سوق المشاريع الخليجية، وبلغت قيمة المشاريع السعودية 6.3 مليارات دولار، والإمارات 5.6 مليارات دولار منذ بداية عام 2019 حتى الآن.

وبلغ حجم أكبر مشاريع في الإمارات في شهر فبراير الماضي ما قيمته 1.3 مليار دولار، وكانت لمشروعي تطوير حقلي حيل وغشا، ومحطة الطويلة المستقلة. وكان أداء سوق المشاريع جيداً في الإمارات والسعودية في الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما لا يمكن قول الشيء نفسه على بقية دول مجلس التعاون الخليجي.