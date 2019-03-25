شركة أمريكية مستشاراً لمشروع عقاري ضخم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت مجلة ميد أن شركة «اس او ام» الأمريكية حصلت على عقد لمراجعة خطة مشروع عقاري ضخم في منطقة الصفوح في دبي وتقديم الاستشارة.

وقالت المجلة إن خطة المشروع تشمل إنشاء جسور أيقونية بين مدينة جميرا والمشروع المخطط بين ترام دبي ومشروع دبي القابضة الحالي على طول طريق السفوح. وأعلنت دبي في وقت سابق مشاريع جديدة على موقع أكاديمية الشرطة على طريق الشيخ زايد، مقابل مول الإمارات في منطقة الصفوح.

المشروع الجديد معروف باسم داون تاون جميرا ويحل مكان مشروع سنترال جميرا، ويشمل إنشاء برج بارتفاع 550 متراً هو برج جميرا. وأضافت مجلة ميد أنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع على الفور وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع عام 2023. وبدأ العمل في بعض أعمال البنية التحتية لمشروع سنترال جميرا عام 2017.