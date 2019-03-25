مجلس إدارة غرفة عجمان يستعرض مشاريع ومبادرات 2019

المصدر: عجمان - البيان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2019 بحضور حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة لاستعراض أهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها الغرفة.

وتم الاطلاع على نتائج اجتماعات لجنة الموارد البشرية للعام 2019 واعتمادها، والاطلاع على الحساب الختامي للغرفة عن السنة المنتهية 2018 واعتماده، وعلى المركز المالي للغرفة. واستعرض الاجتماع مبنى رواد ورائدات الأعمال التابع لغرفة عجمان ودوره في توفير منصة مستدامة لعرض المنتجات وتبادل الخبرات والأفكار بين رواد ورائدات الأعمال إلى جانب تنظيم المعارض المتنوعة. وجرى استعراض تقرير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية خلال العام 2018. كما تناول الاجتماع تقرير إحصائيات العضوية.