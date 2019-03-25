ملتقى الفجيرة الدولي يناقش اليوم آفاق مستقبل الوقود البحري

المصدر: Ⅶ الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، عن الافتتاح الرسمي لملتقى الفجيرة الدولي الحادي عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2019»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي تستضيفه حكومة الفجيرة وميناء الفجيرة، تحت شعار «آفاق جديدة حول مستقبل الوقود البحري» وما تقدمه المنظمة البحرية الدولية من حلول وبدائل لتطبيق قرار اتفاقية «ماربول» لعام 2020 بتخفيض الحد العالمي للكبريت، موضحا بأن الملتقى يحظى هذا العام بحضور حوالي 600 شخص من المهتمين بمجال تموين السفن بالوقود من 35 دولة مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق سيجي الديار بالفجيرة للإعلان عن تفاصيل الملتقى وأهميته في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها لاعباً رئيساً في السوق العالمية، حيث يحظى الملتقى بسمعة عالمية رائدة في مجال صناعة تموين السفن بالوقود، ويعتبر الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ستبدأ فعاليات ملتقى ''فوجكون'' صباح اليوم وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويناقش فيه روّاد صناعة القرار وقادة الفكر والخبراء متطلبات اتفاقية «ماربول» لتوفير الوقود منخفض الكبريت التي سوف تطبق في مطلع يناير لعام 2020م.

وأشار بن ماجد إلى أن «فوجكون 2019» يعقد ضمن فعاليات أسبوع الفجيرة لتموين السـفن بالوقـود (Fujairah Bunkering Week) وسط مشاركة واسعة، ليكون منصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من موّردي الوقود ومشتقاته ومزودي السفن بالوقود ومشغلي المحطات ومعامل التكرير وملاك السفن والبنوك. ويقدم فرصة مثالية للمشاركين لتجديد علاقاتهم التجارية وإقامة تحالفات تجارية جديدة.

وتحدث بن ماجد عن قائمة المتحدثين الرسميين التي تضم ثلاثة من قادة الفكر البارزين الذين سيشاركون الحضور بوجهات نظرهم وتحليلاتهم ورؤاهم بشأن التأثير التجاري لقرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمتعلق بسقف الحد العالمي للكبريت خارج مناطق التحكم في الانبعاثات ليكون 0.50 %، بعد أن كانت 3.5 % بحلول يناير 2020م، حيث سيلقي الدكتور إدموند هيوز رئيس تلوث الهواء وكفاءة الطاقة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، كلمة المنظمة البحرية الدولية حول قرار المنظمة لعام 2020 والمتعلق بسقف الحد العالمي للكبريت خارج مناطق التحكم في الانبعاثات ليكون 0.50 %، بعد أن كانت 3.5 %، بالإضافة إلى كلمة سيلقيها أيضا الدكتور فيريدون فيشاراكي - رئيس مجلس إدارة مجموعة «إف. جي. إي»، للاستشارات المتخصصة بقطاع النفط، كلمة عن أسواق النفط والغاز العالمي، وسيقدم مايكل مولير مدير مجموعة فيتول، نظرة مستقبلية حول الأسواق العالمية لوقود تموين السفن.

وسيتم التطرق إلى التوقيع الأخير بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن» الكورية الجنوبية، وذلك لبناء أكبر مشروع منفرد في العالم، تتم ترسيته لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة.

13944 سفينة

سيتضمن الملتقى استعراض أحدث وأهم التطورات في الفجيرة خلال العامين الماضيين منذ الملتقى الأخير في عام 2017، ونموّها كمركز عالمي لتخزين وتجارة النفط ومنتجاته، كما سيتم تسليط الضوء على إنجازات منطقة انتظار السفن المقابلة لميناء الفجيرة، حيث وصل إجمالي عدد السفن التي استقبلت بالمنطقة «13944» سفينة في عام 2018.