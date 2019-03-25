ولي عهد الفجيرة يلتقي أعضاء لجنة ملتقى «فوجكون 2019»

المصدر: Ⅶ الفجيرة ـ وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس في مكتبه بالديوان الأميري أعضاء اللجنة التنظيمية لملتقى الفجيرة الدولي الحادي عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2019» الذين قدموا دعوة لسموه لحضور أعمال الملتقى الذي يعقد في الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري في فندق سيجي الديار في إمارة الفجيرة.

وقد قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الدعوة لحضور الملتقى الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، متمنياً أن يخرج الملتقى بمقررات ونتائج من شأنها دعم التوجه السائد في المحافظة على البيئة من خلال تطبيق متطلبات اتفاقية «ماربول» لتوفير الوقود منخفض الكبريت التي سوف تطبق في مطلع يناير لعام 2020.

ووجه سموه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لنجاح أعمال الملتقى والخروج بنتائج تعكس أهمية مكانة الفجيرة كواحدة من أكبر المراكز العالمية في تقديم خدمات الإمداد البحرية اللوجستية وبوصفها مركزاً عالمياً لصناعة النفط الخام.

وتوجهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير لأعمال ملتقاهم، وقدمت هدية تذكارية لسموه تقديراً لدعمه الدائم لأنشطة الملتقى.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والدكتور محمد سعيد الكندي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ومحمد عبيد بن ماجد رئيس الملتقى مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة والكابتن سالم الحمودي مدير عام منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» وفيملا مشلاند المدير التنفيذي لشركة كونفرنس كونيكشن السنغافورية.