غرفة دبي تبحث توسع الشركات في جمهورية صربيا

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن السوق الصربية تمثل سوقاً واعداً لأعضاء غرفة دبي باعتبارها مدخلاً مهماً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبوابة إلى أسواق شرق أوروبا، معتبراً أن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى وتوسع خطوط الطيران المباشر وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، عوامل تدفع لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأشار في كلمته الافتتاحية في اللقاء الاستثماري الخاص حول صربيا الذي نظمته الغرفة أمس ضمن مبادرة الغرفة «فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة» إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وصربيا ارتفع بنسبة 46% من 24.7 مليون دولار في 2014 إلى 36 مليون دولار في العام 2018، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة والسياحة والضيافة والتشييد والبناء وتقنية المعلومات تشكل مجالات واعدة ومستقطبة للاستثمارات الإماراتية في صربيا. حضر اللقاء وفد صربي ضم برانيسلاف نيديموفيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في صربيا، وملادين سارسيفيتش، وزير التعليم والعلوم وتطوير التكنولوجيا في صربيا.

وأوضح بوعميم أن الشركات الصربية بدورها يمكنها التمتع بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها دبي وخصوصاً في مجالات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، معتبراً أن دبي تمثل وجهة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات الصربية في المنطقة، وتسهيل توسع الشركات الصربية في أسواق المنطقة والعالم.

4 مليارات

وقال وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا إن الاستثمارات الإماراتية في صربيا ارتفعت من نصف مليار يورو خلال السنوات الماضية لتبلغ حالياً 4 مليارات يورو، لافتاً إلى أن بلاده تعتبر من أكبر دول العالم في إنتاج اللحوم والذرة والتفاح، داعياً الشركات الإماراتية إلى التعاون في مجال الصناعات الغذائية التي توفر فيها بلاده العديد من الحوافز للمستثمرين.

وقال ستانيمير فوكيتشيفيتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة إن الإمارات وصربيا شركاء استراتيجيون تربطهم علاقات اقتصادية وسياسية متينة توجت بزيارة رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إلى الإمارات أواخر العام الماضي، مؤكداً أن البلدين وقعا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وبصدد وضع اللمسات الأخيرة على توقيع اتفاقية حول الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون بين صربيا والإمارات سيعقد في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أن صربيا كانت من أوائل الدول التي أكدت مشاركتها في معرض إكسبو 2020، وتشارك باستمرار في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارات . وأكد أن نسبة بارزة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صربيا مصدرها الإمارات حيث تتواجد في صربيا شركات أبرزها الاتحاد و«إيجيل هيلز» و«مبادلة» وشركة الظاهرة وشركة الروافد.