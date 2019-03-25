ضيافة مركز دبي التجاري تحصد 34 ميدالية في «إكسبو كولينير»

المصدر: دبي- البيان

فازت ضيافة مركز دبي التجاري العالمي بـ 34 ميدالية وجائزة تقديرية في فئات متنوعة ضمن صالون «إكسبو كولينير 2019»، أبرزها وسام «أفضل جهد لمؤسسة فردية» للعام التاسع على التوالي. وشارك فريق المركز الذي ضم 20 طاهياً في الفعالية التي امتدت 3 أيام، استعرضوا خلالها مهاراتهم في فنون الطهي في فئات متعددة شملت تقديم قائمة من 5 أطباق، والأطباق الإماراتية التي تتضمن التطبيق العملي للجزارة، ونحت الثلج، وقطع الحلوى المميزة.

وفاز الفريق بـ 13 ميدالية ذهبية، و13 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية. وتضمّنت قائمة أبرز الطهاة الشيف شياجو فرغيز الذي نال الذهبية عن فئة قائمة من 5 أطباق، والشيف جيسون كيوتو الذي حصد 8 ميداليات (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين). ويضم الفريق 148 طاهياً من 19 جنسية.