مهرجان دبي العقاري 2019 يستقطب كبرى الشركات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعربت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توقعاتها بنجاح «مهرجان دبي العقاري» في دورته المقبلة التي تنطلق غداً وتتوصل على مدى 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال المهرجان سيكشف العديد من المطورين عن مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية في السوق المحلي. والحدث منصة دولية تجمع بين كبار المستثمرين والشركات العاملة في القطاع العقاري من جميع أنحاء العالم.

وقالت ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: هناك الكثير من الفرص في القطاع العقاري في الإمارات وخاصة في دبي التي تشتهر ببيئة مشجعة على الاستثمار إضافة إلى شفافية السوق والدعم التنظيمي من قبل المؤسسات الحكومية، بما يضمن حقوق كافة الأطراف. وسيقدم هذا الحدث للمشترين فرصة استكشاف الخيارات المتوافرة التي تضمن لهم العوائد العالية على استثماراتهم.

وأضافت ماجدة: سيحظى زوار المهرجان بأفضل الصفقات والخصومات الخاصة، إضافة إلى أحدث العروض الحصرية وغيرها من الحوافز، مثل الدفعات المقدمة المخفضة وإعفاءات من رسوم التسجيل، وخطط السداد المرنة، وامتيازات عديدة أخرى يصعب توافرها إلا من خلال المعرض. وإننا على ثقة بأن النسخة الحالية من المهرجان ستكون استمراراً لإنجازات دورة العام الماضي.

وإضافة إلى العارضين من الإمارات والمنطقة، سيستقطب «مهرجان دبي العقاري 2019» مشاركين من كندا وقبرص وفرنسا واليونان والهند وموريشيوس وباكستان والفلبين وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول. وستضم هذه النسخة جناحين رئيسين لكل من «موريشيوس» و«أوروبا»، وسينعقد منتدى عقاري ثلاثة أيام، تقدم فيه برامج تدريبية وورش عمل تركز على أحدث المستجدات في القطاع ينظمها معهد دبي العقاري، كما سيعقد خلال الحدث مؤتمر عقاري ومنتدى متخصص.

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن عروض استثنائية خلال المعرض. وسيحظى زوار جناح الشركة في القاعة رقم 7 بالمعرض، بفرصة الحصول على صفقات وخصومات حصرية على مجموعة عالمية المستوى من الخيارات السكنية التي تعرضها الشركة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: تتضمن عروض الشركة وحدات سكنية معتدلة التكلفة في خمسة من عقاراتها بمنطقة الفرجان وتم بيع العديد من هذه الوحدات مع توفير خطط دفع ميسرة وتسليم الوحدات في عام 2019، وتخطط الشركة لبيع آخر الوحدات المتبقية خلال «معرض العقارات الدولي» عبر توفير خصومات مجزية. ومن المشاريع المشمولة بالعروض عزيزي أورا في منطقة جبل علي.

ومن المتوقع تسليم الوحدات بحلول شهر ديسمبر 2019. وتقدم الشركة أيضاً خصومات على عدد من الوحدات السكنية التي لم يسبق عرضها بمشروع «عزيزي ريفييرا»، وتستعرض الشركة أيضاً مشروع «عزيزي مينا» بمنطقة نخلة جميرا.