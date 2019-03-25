«أوبر» تشتري «كريم» بـ 11.3 ملياراً في أكبر استحواذ بالمنطقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اتجهت أنظار مجتمع المال والأعمال في العالم مجدداً إلى دبي مع اقتراب الإعلان صفقة وشيكة بشراء شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة بالنقل التشاركي على شركة «كريم» ومقرها دبي، بقيمة 11.3 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، في صفقة من العيار الثقيل والأكبر في المنطقة التي تأتي بعد استحواذ عملاق التجارة الإلكترونية العالمي «أمازون» على موقع «سوق.كوم» الذي أُسّس في دبي بصفقة تقدر قيمتها بـ2.1 مليار درهم (580 مليون دولار) واستحواذ «ياهو» على «مكتوب».

وترسّخ مثل هذه الصفقات مكانة دبي منصةً لإطلاق وتوسع الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، بفضل ما توفره من بيئة مثالية لرواد الأعمال الطموحين من مختلف أنحاء العالم، إذ مهّدت الإمارة لانطلاق العديد من الشركات الناجحة التي استقطبت استثمارات وتمويلات عالمية ومحلية يأتي، من ضمنها شركة «فيتشر» لخدمات التوصيل، و«نمشي» للتجارة الإلكترونية التي استحوذت عليها شركة إعمار بقيمة 1.29 مليار درهم، وموقع الإعلانات المبوبة «دوبيزل»، وغيرها الكثير التي انطلقت للعالمية من مدينة دبي للانترنت.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لـ«البيان الاقتصادي»، طلب عدم نشر اسمه، إن الصفقة لا تزال قيد الإنجاز، وسيُعلن عنها على الأرجح خلال أيام، حيث يجب مشاركة الاتفاقية مع جميع المساهمين.

وأضاف المصدر أن اجتماعات تجري حالياً في مقر شركة كريم بدبي لمناقشة التفاصيل الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة، لافتاً إلى أن الصفقة ستكون أعلى بقليل من 3 مليارات دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر، سوف تقدم شركة «أوبر» 1.4 مليار دولار نقداً و 1.7 مليار دولار سندات قابلة للتحويل. وسوف تتحول الشهادات المالية إلى أسهم في شركة أوبر بسعر يعادل 55 دولاراً للسهم، وفق بيان الشروط الذي حصلت بلومبرغ على نسخة منه.

ويشمل بيان الشروط أن المساهمين في شركة كريم، التي يشمل داعموها شركة الوليد بن طلال للاستثمار وشركة راكوتين اليابانية لتجارة الإلكترونية، تم طلب الموافقة منهم على شروط الصفقة بحلول مساء اليوم الاثنين، ويمكن إعلانها غداً الثلاثاء.

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