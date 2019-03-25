دبي تبني منصات بيانات مركزية لأتمتة الخدمات العامة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

في إطار سعيها لتصبح من أذكى المدن في العالم، تسعى دبي من خلال تحليل تدفقات المعلومات في الزمن الفعلي للاستفادة من التقنيات المتطورة لأتمتة الخدمات العامة، وتبسيط النقل، والأمن الذكي، وتحسين التخطيط الحضري، والبنية التحتية السريعة الاستجابة.

وبالفعل تقوم المدينة المتطورة ببناء منصات بيانات مركزية للجمع بين معايير مختلفة، واستخلاص رؤى علمية، من المواقف الذكية إلى وسائل النقل ذاتية القيادة، وذلك طبقاً لتقرير نشره حديثاً موقع «singularityhub».

وقال التقرير: «إلى جانب منصات الشحن الذكية، ووضع عدد لا يحصى من المشاريع المستقبلية الرائدة، فإن المدينة الذكية وضعت أهدافاً طموحة لبناء مزارع الألواح الشمسية والطاقة المتجددة، ولنأخذ مثلاً خطة دبي الاستراتيجية 2021 على سبيل المثال، التي تمهد لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة لعام 2050 والتي تهدف إلى استخلاص 75% من طاقتها تدريجياً من مصادر نظيفة بحلول 2050».

ومع خطط لإطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على هذا الكوكب بحلول 2030، الذي يمتلك قدرة متوقعة تبلغ 5000 ميغاواط، تهدف دبي إلى استخلاص 25% من احتياجاتها من الطاقة الشمسية في العقد المقبل.

وتعتبر دبي، الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة، مثالاً ساطعاً على أي سياق بيئي يمكن أن يؤدي إلى خلق قوى بيئية مزدهرة وذاتية الاكتفاء. فقي خطة المدينة 2021 تهدف دبي إلى طباعة 25% من مبانيها بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وجعل 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة، وتركيب مئات الأشجار الاصطناعية التي تستخدم الطاقة الشمسية لتزويد المدينة بالإنترنت المجاني.