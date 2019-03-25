«سيتي ووك».. مشروع إماراتي في الإسكندرية

المصدر: Ⅶ القاهرة- د ب أ

أعلنت المجموعة الإماراتية للتنمية (هوريزون)، عن انطلاق مشروعها الأول في مصر «سيتي ووك»، بمنطقة أليكس ويست غربي الإسكندرية، مشيرة إلى أن افتتاح المشروع سيكون في صيف 2020.

وقال ماجد بن سعيد النعيمي رئيس المجموعة، إن المشروع سيكون نموذجاً لمراكز التسوق غير المسبوقة في مصر، ويُعتبر أول درجة من درجات السلم التي تستهدفها المجموعة خلال 5 سنوات، والتي تشمل الانتهاء من تشييد 6 مراكز تجارية، في كل من الجونة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية ومدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس جمال مرسي نائب رئيس مجلس الإدارة شركة بارونز كورت، المالكة لمشروع أليكس ويست، إن المشروع تم إنشاؤه على مساحة 2 ونصف مليون متر مربع.

قال الشيخ صالح الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة إنفينتي فيجن، إن الاستثمارات الجديدة ستوفر 5000 فرصة عمل.