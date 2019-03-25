«إينوك» تفتتح محطتها الثانية في قرية «جميرا سيركل»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة «اينوك» ثاني محطات الخدمة التابعة لها في «قرية جميرا سيركل»، وذلك بعد 18 شهراً فقط من افتتاح المحطة الأولى، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخدمات أفضل للتزوّد بالوقود لأكثر من 25 ألف شخص يسكنون في المنطقة.

وتمثّل هذه الخطوة المرحلة الأولى من خطة «اينوك» الرامية إلى افتتاح 13 محطة جديدة في دبي والشارقة خلال عام 2019 لخدمة العملاء الذين يقطنون في مناطق سكنية جديدة. وتعدّ الخطة جزءاً من استراتيجية مجموعة «اينوك» التوسعية الهادفة إلى بناء 35 محطة خدمة جديدة بحلول عام 2020.

هذا وتمتد المحطة الجديدة على مساحة 75000 قدم مربع، وتقع على مقربة من الشارع رقم 2 في «قرية جميرا سيركل»، وتقدّم للعملاء باقة متكاملة من الخدمات التي تسهّل عملية التزوّد بالوقود وتغطي مختلف احتياجات مركباتهم.

كما تضم المحطة العديد من خيارات التجزئة، بما في ذلك متجر «زووم» الممتد على مساحة 1500 قدم مربع والذي يوفر خدمات متنوعة مثل دفع فواتير الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى نظام تحديد هوية المركبات (ViP) للسداد دون الحاجة للدفع نقداً أو باستخدام البطاقات المصرفية، وجهاز الصراف الآلي، وغرفة الصلاة. كما يمكن لعملاء السداد باستخدام خيارات متنوعة مثل تطبيقي «دبي الآن» وبيم والت وبطاقات «نول».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «مع قرب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، نجدد التزامنا بإطلاق محطات خدمة جديدة مصممة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن جميع أصولنا، وتسهم بذات الوقت في تلبية احتياجات التزود بالوقود في مختلف أرجاء الدولة. وسنواصل العمل على تطبيق أحدث الحلول التقنية المتطورة المنسجمة مع هذا التوجه، بالإضافة إلى الالتزام بأفضل ممارسات الصحة والسلامة».