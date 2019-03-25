اندماج «أبوظبي المالية» و«شعاع» يعزّز الربحية ويخفض التكاليف

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

قال خبراء ماليون لــ «البيان الاقتصادي»، إن صفقة الاندماج المرتقبة بين مجموعة «أبوظبي المالية» وشركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، من شأنها تعزيز الربحية وخفض التكاليف فضلاً عن إنعاش السيولة والملاءة المالية.

وأعلنت «شعاع» أمس وجود مناقشات مع «أبوظبي المالية» بشأن إمكانية اندماجهما، لخلق كيان مالي أكبر مدرج في السوق حسب هيكل نهائي خاضع للموافقات القانونية والتنظيمية.

وأشارت إلى أنه في الوقت الراهن غير مؤكد أن تؤدي المناقشات الحالية بين الطرفين إلى إبرام صفقة، مؤكدة أنها ستبلغ المساهمين والسوق بأي تطورات جوهرية في هذا الشأن بمجرد التوصل إلى اتفاق.

وفقاً لحسابات «البيان الاقتصادي»، من المتوقع أن يخلق الاندماج كياناً بإجمالي أصول تحت الإدارة يفوق الـ 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، بعد أن نجحت مجموعة أبوظبي المالية في تنمية أصولها لتصل إلى 20 مليار دولار.

فيما واصلت «شعاع» خلال 2018 تنفيذ استراتيجية التحوّل، ونجحت في استكمال الاستحواذ على كل من «المتكاملة للأوراق المالية» و«المتكاملة كابيتال» وشركة «أموال الدولية للاستثمار»، وبنهاية ديسمبر 2018، بلغ حجم الأصول 1.5 مليار دولار.

وقال المدير العام لإدارة الأصول، لدى مينا كورب للخدمات المالية طارق قاقيش، إن الصفقة كانت متوقعة لتوحيد الجهود مع استمرار تواجد مجموعة أبوظبي كمساهم رئيسي في «شعاع»، مؤكداً أنه عند الانتهاء من الإجراءات سينجم عنه أكبر كيان مالي مدرج في الأسواق المالية قادر على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية محلياً وإقليمياً، ومن بينها إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إيهاب رشاد، إن الاندماج من شأنه تحسين جودة الأصول وتنوع المخاطر، كما يعزز الانتشار الجغرافي بعد الاندماج وبما يتيح لها الدخول في أسواق جديدة.

وأضاف أن صفقات اندماج كثيرة ظهرت بشكل قوي في الآونة الأخيرة على مستوى الدولة ما يؤكد أهمية عمليات الاندماج وضرورتها في هذه الفترة.

وقال المحلل المالي عصام قصابية، إن تكامل الكيان الجديد يعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة، وأضاف أن عملية تقييم سعر سهم شعاع في عملية الاندماج لو تمت سيخضع لموافقة الهيئة لتحدد السعر العادل ولن يترك التقييم للشركة نفسها.

وأضاف أنه حين اشترت مجموعة أبوظبي المالية ما يفوق 48% من أسهم شعاع، تم الشراء على سعر 0.71 درهم آنذاك، وليس على سعر السوق، لذلك فإن سعر الاندماج يتم على التقييم العادل من طرف الهيئة.