مدير جمارك دبي يتفقد مطار آل مكتوم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكد أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، خلال زيارة تفقدية إلى مطار آل مكتوم، أن الدائرة تعمل على توفير المتطلبات كافة المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة في مطار آل مكتوم الدولي، من خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، بالإضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهَل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي الذي يعد واحداً من أهم منافذ الإمارة على العالم الخارجي، ولا سيما أن عدد الرحلات الجوية في عام 2018 بلغ أكثر من 3000 رحلة لمختلف شركات الطيران، ووصل عدد المسافرين إلى نحو 440 ألف مسافر وتم التعامل مع 438 ألف حقيبة.

رافق مدير جمارك دبي خلال زيارته المسائية لمراكز آل مكتوم الجوية التابعة لإدارة عمليات المسافرين، إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية على الإدارات والمراكز الجمركية للوقوف على آخر المستجدات، والتواصل المباشر مع الموظفين.