ولي عهد الشارقة يكرم الفائزين بجائزة المالية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، الفائزين بجائزة الشارقة في المالية العامة في دورتها الأولى.

وتأتي الجائزة إيماناً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق تنمية مستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتعتبر أول جائزة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى الوطن العربي التي تعنى بنشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وتشجيع الباحثين في الوطن العربي على البحث والتطوير بغرض الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات المالية.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بتكريم الجهات والشخصيات الفائزة، ففي فئة أفضل منهجية في التخطيط المالي وفازت بها «مناصفة» وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار والقوى العاملة بولاية سنار بجمهورية السودان، ووزارة المالية والتخطيط بدولة فلسطين.

وفازت دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة بجائزة أفضل نظام مالي إلكتروني. وعن فئة الجهة الحكومة المتميزة في المالية العامة، فازت بها دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة.

وحصدت مبادرة ماليون دائرة بحكومة دبي جائزة عن فئة المشروع المتميز أو المبادرة في المالية العامة. وفاز بجائزة المدير المالي العربي المتميز، حاتم عاشور من جمهورية تونس. وفازت بفئة مدير الموازنة العربي المتميز، هنادي عيسى براهمة بوزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين.