«إعمار» تتفاوض لترفيق 80 فداناً في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

نفت شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة لشركة إعمار العقارية، ما نُشر بشأن استرداد جهاز مدينة الشيخ زايد 80 فداناً من الشركة بسبب تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني متكامل.

وقالت إن ما نُشر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وملكية الشركة ثابتة بموجب عقود قانونية، وإنها لا تزال تتفاوض مع الجهات المعنية بشأن سداد مقابل تغيير النشاط وإمداد الأرض بالمرافق.

وكانت صحيفة مصرية نقلت، أن جهاز مدينة الشيخ زايد استرد 80 فداناً من إعمار مصر للتنمية، ما يعادل 50% من إجمالي مساحة أرض كايرو جيت، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.