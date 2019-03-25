«المشرق» و«شرطة دبي» يستعرضان أحدث الحلول المالية الرقمية

المصدر: دبي- البيان

نظمت وحدة العمليات الحكومية لبنك المشرق، جلسة مشتركة مع شرطة دبي، لاستعراض أحدث تقنيات البنك وحلوله الرقمية التي تعزز تجربة العملاء، وهدفت الجلسة التي أقيمت بفرع البنك في المرقبات، إلى تسليط الضوء على الحلول التي يمكن للتقنيات الرقمية توفيرها لتقليل الوقت المستغرق في إصدار تقارير الشرطة إلى أقل من 24 ساعة، وتحسين كفاءة العمليات وتقديم تجربة خدمة مميزة بمساعدة وحدة التقنيات في المشرق.

وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بالقيادة العامة لشرطة دبي: «إن ما يتحقق من نجاحات في الدولة في العموم ودبي خاصة ينعكس في ارتفاع عدد المستثمرين من خارج الدولة وكذلك مستثمري الداخل وثقتهم بالأمن المصرفي، ونحن بشرطة دبي فخورون بأن برنامج سهالات والذي يُعنى بالبلاغات المتعلقة بالشيكات المرتجعة هو من منتجات العقول المبتكرة لدينا وفريق عمل مكون من أصحاب الخبرة والدراية في الجريمة المالية وخدمة المتعاملين، وما تحتاجه من تقنية تختصر زمناً ومساحات جغرافية وتقلل رحلة المتعامل والاصطفاف أمام الموظف الحكومي وموظف البنك، وساهم هذا البرنامج في تطوير نظام الشيكات ببنك المشرق وقلل التكلفة وعدد الموظفين».