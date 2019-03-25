تعاون بين «سلطة دبي المالية» و«ستاندرد تشارترد» لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية

المصدر: دبي- البيان

استقبلت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً وفداً من كبار المسؤولين في «بنك ستاندرد تشارترد»، لبحث سُبل التعاون بين المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية ووقف تدفق الأموال غير المشروعة الناشئة عن هذه الجريمة.

وشملت المباحثات بين سلطة دبي للخدمات المالية و«بنك تاندرد تشارترد» المسؤوليات الاجتماعية والأدوار المنوطة بالجميع، من أفراد ومؤسسات، للمساهمة في حماية البشرية من الممارسات والتجاوزات غير القانونية وصون البيئة.

وتشير التقارير إلى أن الإتجار غير المشروع بأنياب الفيلة، وقرون وحيد القرن، وحراشف آكل النمل البنغولي، وعظام النمور، والعصارة الصفراء للدببة، وخشب الورد، تندرج جميعها ضمن الممارسات التي تؤدي إلى انقراض العديد من الأحياء البرية النادرة في العالم. وتؤثر هذه الممارسات الجائرة وغير المشروعة بشكل سلبي على قطاع الخدمات المالية، حيث يتم استغلاله في التعاملات الخفيّة للأموال الناتجة عن عمليات الإتجار بالحياة البرية خارج إطار القانون.

ووفق البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2017، فقد بلغت القيمة العالمية للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية نحو 26 مليار دولار.