كيف تستطيع «HUB71» مساعدة الشركات الناشئة؟

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

تتطلع منصة «Hub71» إلى إزالة التحديات والعقبات الأساسية، التي تواجهها الشركات الناشئة حول العالم، ويتجلى ذلك بالعمل عن كثب مع الجهات المؤسسة ذات السجل الحافل بالنجاحات والشركات الناشئة الجديدة والمستثمرين والجهات الحكومية والأجهزة التنظيمية، ويتمثل دعم المنصة في 5 نواحٍ أساسية.

1 تكاليف التأسيس: يتم تقديم دعم لمدة عامين بنسبة 100% لتكاليف السكن واستئجار المكاتب والحصول على التأمين الصحي للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 5 موظفين بدوام كامل، كما يتوفر الدعم بنسبة 50% ولمدة ثلاث سنوات لشركات التكنولوجيا التي يتراوح عدد موظفيها بين 6 إلى 25 موظفاً بدوام كامل.

2 التمويل: يستثمر مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل مشترك مع شركات رأس المال الجريء، التي تستثمر بدورها في الشركات الناشئة في أبوظبي ومديري تمويل الاستثمار الأول، ويساهم المكتب في تقديم التمويل اللازم.

3 التراخيص والتأشيرات: العمل مع الجهات الحكومية والتنظيمية لتبسيط وتسريع هذه الإجراءات.

4 الحصول على التمويل: تعمل المنصة مع العديد من المستثمرين والشركات العالمية لرأس المال الجريء من أجل تأسيس صناديق تمويل إماراتية للشركات الناشئة في أبوظبي.

5 المواهب: نعمل على تعزيز قدرات ومهارات المواهب بالتعاون مع الجامعات في الدولة، من أجل توفير تدفق مستمر من المواهب الاستثنائية والمساهمة في نقل المعرفة.