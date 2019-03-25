مؤتمر للمطارات الذكية بدبي الشهر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

يستضيف معرض المطارات الذي سيقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يمتد لثلاثة أيام في الفترة من 29 أبريل ولغاية 1 مايو، وللمرة الأولى مؤتمراً للمطارات الذكية، حيث يمثل هذا المؤتمر مكوناً رئيسياً من مكونات منتدى قادة المطارات العالمية المتزامن في تنظيمه مع المعرض.

وستنعقد الدورة التاسعة عشرة لمعرض المطارات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على مساحة عرض تبلغ 15,000 متر مربع، وذلك في ثلاث من قاعات (زعبيل) في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وسوف تشارك أكثر من 350 شركة عالمية في مجال الطيران في أعمال هذا المعرض السنوي الأضخم من نوعه على صعيد صناعة المطارات، والذي سيحضره أكثر من 7,500 شخص.

وأظهر مؤشر هانيويل للمباني الذكية في الشرق الأوسط، والذي يُعد أول مؤشر عالمي من نوعه صُمِّم لإجراء تقييم شامل لأي مبنى، أن المطارات تتصدر المشهد بالنسبة للمباني الذكية في المنطقة مقارنة بالصناعات الأخرى التي شملتها الدراسة، بما في ذلك الفنادق والمستشفيات، والمباني المكتبية والسكنية، ومرافق التعليم والبيع بالتجزئة). وسجلت المطارات أعلى النتائج في كافة المراحل، حيث احتلت الصدارة في جميع المجالات التي يعتبر أنها تجعل من بناء ما بناءً ذكياً وصديقاً للبيئة، وآمناً ومنتجاً، وذلك برصيد 80 من أصل 100 نقطة ممكنة.

وتمتلك هانيويل تقنية رائدة في الصناعة، حيث تعمل هذه التقنية على مساعدة مطار دبي الدولي على إدارة حركة الطيران المتزايدة بشكل أفضل، وعلى تمكينه من إطلاق العنان لكامل طاقته الاستيعابية من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية.

سوق

ومن المتوقع وفقاً لتقرير صادر عن شركة تكنافيو أن تصل قيمة سوق المطارات الذكية في منطقة الشرق الأوسط إلى 850 مليون دولار بحلول 2020.

ومن المتوقع على أن تصل قيمة المطارات الذكية إلى 25.9 مليار دولار بحلول 2025، حيث يمكن أن يعزى هذا النمو للاختراق المتزايد من قبل العمليات المؤتمتة والمتصلة للمطارات.