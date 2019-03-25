وزير خارجية زامبيا يبحث مجالات التعاون الاقتصادي مع غرفة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي صباح أمس، في مقر مبنى الغرفة، جوزيف ملانغي وزير خارجية زامبيا والوفد المرافق له، وذلك بحضور محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله القبيسي نائب مدير عام الغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وجمهورية زامبيا، وسبل تطويرها في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة بين البلدين.

وأعرب الرميثي عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية الزامبي، إلى غرفة أبوظبي للمرة الأولى، متمنياً أن تسهم زيارته في فتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي، واستشراف الفرص الاستثمارية، التي تدعم معدلات التبادل التجاري بما يرقى للطموحات المشتركة لدى الجانبين.

وأشاد وزير خارجية زامبيا من جانبه بمستوى التطور الكبير الذي تشهده العاصمة أبوظبي.