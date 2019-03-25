مشاريع عقارية تدعم الاستدامة في «سيتي سكيب» أبوظبي 16 أبريل المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

تسعى كبرى شركات التطوير العقاري إلى الوحدات السكنية المختلفة التي يستعرضها سيتي سكيب أبوظبي المنعقد مدة يومين (16 إلى 18) أبريل المقبل، إلى توفير بيئات عقارية تنافسية تستهدف تنشيط المبيعات من خلال التركيز على جودة البنى التحتية وخطط السداد، وذلك انطلاقاً من أهمية توافر هذه الشروط لاجتذاب المستثمرين من فئات الأفراد والمؤسسات.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي معرض سيتي سكيب أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

وقال مهند يمان، مدير معرض سيتي سكيب أبوظبي: «تبرز مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عقارية متميزة توفر حلولاً سكنية تواكب متطلبات المدن الذكية والمتطورة بما يوفر مجموعة واسعة من الخيارات لزوار المعرض والخبراء في هذا المجال، وبدورها تسعى منصة سيتي سكيب إلى تقديم أفضل وأهم المشاريع التي تطرحها كبرى شركات التطوير العقاري، ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 جهة من الموردين والمطورين العقاريين، فضلاً عن أكثر من 15 ألف مشترٍ ومستثمر.