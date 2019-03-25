«اقتصادية عجمان» تطلق مجالس مجموعات الأعمال لتعزيز التواصل

المصدر: عجمان ـ البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مجالس مجموعات الأعمال بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، حيث التقى مسؤولو الدائرة في أول مجلس بممثلي قطاع «تجارة الجملة والتجزئة»، ضمن سلسلة لقاءات ستشمل مختلف القطاعات، وستستمع الدائرة خلالها إلى آراء المستثمرين وتناقش معهم أهم التحديات التي تواجههم وأهم الفرص المتاحة في الإمارة.

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام الدائرة: «تأتي مبادرة مجموعات الأعمال ضمن مساعي الدائرة المستمرة لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الإمارة، حيث تسهم هذه اللقاءات في التعرف على تطلعات المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف القطاعات، كما تضمن مشاركتهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم، وبدورنا سنحرص على الأخذ بتوصيات هذه اللقاءات والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية».

من جهته قال مدير إدارة علاقات المتعاملين، أحمد خير البلوشي: «التقينا في أول مجلس بممثلي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حيث يعتبر من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالطلب اليومي للمستهلكين، وقد ناقشنا خلال اللقاء الوضع الحالي لسوق الجملة والتجزئة».