معهد الإدارة الفندقية السويسري يقدم برامج لدعم رؤية دبي السياحية

المصدر: دبي- البيان

أعلن معهد الإدارة السياحية والفندقية السويسري في دبي إبرام اتفاقية لتزويد قطاع الضيافة والسياحة الإماراتي أرقى الخبرات والبرامج التدريبية السويسرية.

ويوفر مقر معهد الإدارة السياحية والفندقية السويسري في دبي، المقرر افتتاحه في شهر أبريل، مجموعة واسعة من المرافق الجديدة العصرية والبرامج التدريبية التي تتمحور حول دعم مساعي دبي الرامية لتكون الوجهة الأولى سياحياً على مستوى العالم بحلول العام 2025.

وبفضل المجموعة الواسعة من الدورات التدريبية المعتمدة التي يوفرها في قطاع الضيافة والسياحة، يتيح المعهد أمام الخريجين الجدد والخبراء المتخصصين إمكانية الاستفادة من الفرص الكثيرة للتسجيل في برامج التطوير المهني والوظيفي، فضلاً عن برامج التدريب العملي في الإمارات.